Записал: Ага Гасымлы, собкор 16:10

«В России происходит исторический момент распада третьей после царской России и Советского Союза колониальной империи», - сказала в интервью haqqin.az бывший министр обороны Литвы, депутат Европарламента Раса Юкнявичене. «Вооруженное противостояние Пригожина и Путина – это процесс распада России, начавшийся 24 февраля 2022 года в день вторжения в Украину, - подчеркнула бывший министр обороны Литвы. - Пока трудно сказать, как долго просуществует режим Путина, но совершенно очевидно, что своей храбростью и стойкостью украинцы положили начало этому процессу». Раса Юкнявичене убеждена, что ситуация, при котором в самом центре Европы какая-то империя угрожает соседним странам и шантажирует мир ядерным оружием, не может длиться долго.

«Со стратегической точки зрения, у путинской колониальной России изначально не было и нет будущего, - считает она. - Кавказ, Сибирь и другие регионы – это захваченные земли, превращенные во времена Российской империи в колонии». Евродепутат считает, что во многом конец режима Путина зависит от настроений в российской армии, от того, как будут вести себя ее подразделения, офицерский и рядовой составы. «Обратите внимание: адресуя послание российским военным, Путин не случайно вспомнил 1917 год, когда русская армия повернула оружие против власти, вернулась в Петроград и свергла царя, - сказала Раса Юкнявичене. – Судя по всему, мятежный Пригожин очень хорошо знаком с настроениями в войсках, и сделал ставку на то, что армия устала от всего, что происходит в России. Люди, которые воюют на фронте, больше других чувствуют вопиющий беспредел, чинимый в стране кремлевскими властями. Ложь пропагандистов Соловьева, Скабеевой и им подобных обернулась против самого Кремля – в конце концов, россияне не могут вечно жить во лжи. Сейчас мы видим картину гражданской войны, когда русские воюют против русских, и многие в России и мире надеются, что под воздействием внутренних факторов этот режим наконец-то рухнет». Юкнявичене отметила, что две недели назад в стенах Европарламента прошла конференция, посвященная будущему России под названием «Завтра», в которой помимо евродепутатов участвовали видные российские оппозиционеры, а также десятки политических экспертов, обсуждавших вопросы будущей, постпутинской России.

«Я всегда верила, что еще при моей жизни Россия будет другой, - отметила евродепутат. - Возможно, это случится не очень скоро, но не вызывает сомнений тот факт, что Россия стоит на пороге тектонических перемен. Конечно, Пригожин никакой не демократ, он такой же военный преступник, руки его боевиков обагрены кровью преступлений, совершенных не только в Украине, но и в Африке и Сирии. И вот теперь российские преступные группировки выясняют отношения между собой. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет...» По словам, Расы Юкнявичене, Владимир Путин, приняв сторону министра обороны Шойгу, стал мишенью для Пригожина. Глава ЧВК «Вагнер» и раньше критиковал «деда», не называя фамилии Путина, хотя все прекрасно понимали, кого он имел в виду. Трещина в российском государстве и обществе, ставшая еще более заметной после несостоявшегося похода Пригожина на Москву, дает Украине шанс освободить от российской оккупации все свои земли.