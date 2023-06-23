Боксер Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг) в 1/16 финала в третьем раунде нокаутировал соперника из Турции Угура Айдемира.

Зато приятные новости начали поступать из Мысленице, где проходят соревнования по муай-таю. Хаял Алиев (67 кг) нокаутировал грузина Георгия Клейна и вышел в полуфинал. Там его соперником завтра будет поляк Оскар Сигерт. Наш боец уже обеспечил себе как минимум бронзу.

Фехтовальщики Мурад Акперов и Салех Мамедов проиграли в 1/32 финала соответственно испанцу Инаки Браво (9:15) и поляку Петру Щчепанику (5:15).

Такэвондист Эльтадж Гафаров (74 кг) проиграл в четвертьфинале сербу Стефану Такову и, как и Фарида Азизова, завершил выступление.

Напомним, на данный момент у сборной Азербайджана 5 медалей – 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые награды в активе каратистов Турала Агаларзаде (67 кг) и Ирины Зарецкой (68 кг), серебро у таэквондиста Сайада Дадашова (54 кг), бронза у каратиста Асимана Гурбанлы (свыше 84 кг) и таэквондиста Гашима Магомедова (58 кг).

*** 16:39

Эльтадж Гафаров (74 кг) без боя прошел в четвертьфинал. Его соперник из Польши не вышел на поединок.

Сегодня в Кракове стартовал турнир по фехтованию. В соревнованиях саблистов Мурад Акперов и Салех Мамедов успешно преодолели групповую стадию и вышли в плей-офф. Магсуд Гусейнли и Айхан Хасыев завершили выступление.