Евроигры: успешный старт боксера Абдуллаева и тайского боксера Алиева фото, обновлено
Боксер Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг) в 1/16 финала в третьем раунде нокаутировал соперника из Турции Угура Айдемира.
Его следующим оппонентом будет грузин Николоз Бегадзе. Бой состоится 27 июня.
Такэвондист Эльтадж Гафаров (74 кг) проиграл в четвертьфинале сербу Стефану Такову и, как и Фарида Азизова, завершил выступление.
Фехтовальщики Мурад Акперов и Салех Мамедов проиграли в 1/32 финала соответственно испанцу Инаки Браво (9:15) и поляку Петру Щчепанику (5:15).
Зато приятные новости начали поступать из Мысленице, где проходят соревнования по муай-таю. Хаял Алиев (67 кг) нокаутировал грузина Георгия Клейна и вышел в полуфинал. Там его соперником завтра будет поляк Оскар Сигерт. Наш боец уже обеспечил себе как минимум бронзу.
Напомним, на данный момент у сборной Азербайджана 5 медалей – 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые награды в активе каратистов Турала Агаларзаде (67 кг) и Ирины Зарецкой (68 кг), серебро у таэквондиста Сайада Дадашова (54 кг), бронза у каратиста Асимана Гурбанлы (свыше 84 кг) и таэквондиста Гашима Магомедова (58 кг).
*** 16:39
Эльтадж Гафаров (74 кг) без боя прошел в четвертьфинал. Его соперник из Польши не вышел на поединок.
Сегодня в Кракове стартовал турнир по фехтованию. В соревнованиях саблистов Мурад Акперов и Салех Мамедов успешно преодолели групповую стадию и вышли в плей-офф. Магсуд Гусейнли и Айхан Хасыев завершили выступление.
Эльтадж Гафаров (74 кг) без боя прошел в четвертьфинал. Его соперник из Польши не вышел на поединок.
Сегодня в Кракове стартовал турнир по фехтованию. В соревнованиях саблистов Мурад Акперов и Салех Мамедов успешно преодолели групповую стадию и вышли в плей-офф. Магсуд Гусейнли и Айхан Хасыев завершили выступление.
Сегодня также начинаются соревнования по муай-тай. На ринг в городе Мысленице выйдут Хаял Алиев (67 кг), Махаббат Гумбатов (71 кг), Айсу Девришова (57 кг) и Эмили Рзаева (63,5 кг). Все начнут выступление с четвертьфинальной стадии.
В боксе сегодня Мелик Гасанов (63,5 кг) в 1/8 финала проиграл ирландцу Дину Клэнси. Сархан Алиев (71 кг) одолел в 1/16 финала словака Михала Такаша. Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг) чуть позже встретится с Угуром Айдемиром из Турции.
Наконец, в стрельбе наши стендовички Регина Мефтахетдинова и Нурлана Джафарова в ските заняли 18-е и 26-е места соответственно и в финал не попали.
В пулевой стрельбе Нигяр Насирова заняла 30-е место в стрельбе из малокалиберного пистолета.