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Азербайджан торжественно отметил 100-летие общенационального лидера, бывшие соратники Гейдара Алиева вспоминают, с каким энтузиазмом он добивался успехов на любом участке просторной страны советов. Сегодня своими впечатлениями делится президент Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество», бывший начальник Главного управления по строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ), экс -заместитель министра транспортного строительства СССР в 1986-1988 годах Ефим Владимирович Басин. - Ефим Владимирович, рады видеть Вас в Баку. Какова цель Вашего визита? - Нынешний мой визит связан со 100-летием Гейдара Алиева - великого сына азербайджанского народа, лучшего куратора проекта БАМ. Вы знаете, БАМ был школой отваги. Строительство магистрали, возведение жилых массивов в тайге, куда не ступала нога человека, стали самыми амбициозными проектами того времени. И сегодня здесь реализуются новые проекты, расширяется инфраструктура. БАМ оставил неизгладимый след в памяти советских людей. В сердце каждого члена большой бамовской семьи и сегодня живет светлая память о первом заместителе председателя Совета Министров СССР, члене Политбюро и кураторе БАМа Гейдаре Алиеве.

Напомню, что в апреле этого года по совместной инициативе Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Министерства транспорта России, посольства Азербайджана в России, Российского транспортного университета, администрации Российских железных дорог в Москве прошла двухдневная программа мероприятий, посвященных исключительным заслугам Гейдара Алиева в строительстве БАМа. Его беспримерный вклад в строительство сложнейшей магистрали в очередной раз был доведен до сведения российских и азербайджанских транспортников. Исторические фотографии на тему БАМа и Гейдара Алиева были выставлены в художественной галерее «Царская башня» на Казанском вокзале. В Российском транспортном университете рассказали об эпопее доблести крупнейшей страны, продемонстрировали воспоминания Гейдара Алиева о БАМе. А сегодня я посчитал своим моральным долгом приехать в Баку в связи с его 100-летием и, посетив могилу Гейдара Алиевича, еще раз выразить свое глубокое почтение.

- Вы подчеркнули, что БАМ - это школа отваги. Но он считается самым дорогим и масштабным инфраструктурным проектом СССР… - С первых лет существования СССР самыми труднодоступными регионами для транспорта считались Восточная Сибирь и Дальний Восток. Поэтому возведение железной дороги в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке имело большое значение - как военное, так и торгово-экономическое. К тому же это одна из самых протяженных железнодорожных линий в мире (4300 км). Его история началась еще в 19-м веке, но и по сей день магистраль развивается и расширяется, продолжаются строительные работы. Решение о строительстве БАМа в его нынешнем виде было принято в апреле 1932 года, тогда же началось строительство. Крупнейшая стройка страны стала одновременно и большим испытанием. Работы велись в очень сложных климатических и геологических условиях, требовались огромные ресурсы государства и, в первую очередь, большое усилие людей, которые там работали. Конечно, эти люди совершали трудовые подвиги. Представьте, на обширных территориях, где в первые годы не было ни одного укрытия, была создана огромная инфраструктура. На строительство основной части дороги ушло свыше 12 лет. А Северомуйский тоннель, один из самых сложных участков БАМа, был введен в полную эксплуатацию только в 2003 году. В настоящее время протяженность основной дороги БАМ от Тайшета до Советской Гавани составляет 4287 км. Магистраль пересекает одиннадцать полноводных рек и семь больших горных хребтов, всего на ней построено 2230 больших и малых мостов. На магистрали более 200 железнодорожных станций и разъездов, железная дорога проходит через более чем 60 городов и населенных пунктов, 10 железнодорожных тоннелей. Поэтому БАМовцев и называют выпускниками школы мужества. Особо хочу отметить, что даже возглавив Азербайджанскую Республику, Гейдар Алиев не забывал про БАМ. В 1999 году в его поздравлении в адрес работавших здесь строителей по случаю 25-летия начала строительства магистрали говорилось: «В моей памяти БАМ остался стройкой, объединяющей сильных и способных на великие дела людей».

- Какой запомнилась Вам первая встреча с Гейдаром Алиевым, часто ли общались с ним по работе на БАМе? - Знакомство с таким великим политическим деятелем, как Гейдар Алиев, оставило неизгладимый след в моей жизни. При его поддержке и по его представлению я был назначен на должность начальника Главного управления, ответственного за проект №1 - БАМ. Позже, в 1986 году, с его благословения я продолжил карьеру заместителем министра. Каждое общение с ним казалось мне новым мастер-классом. Огромная семья БАМ относилась к Гейдару Алиевичу с большой симпатией, он никогда не принимал важных решений по проекту, сидя в кабинете - только в тесном контакте с инженерно-строительным персоналом. После долгих дискуссий он принимал рациональные решения исходя из реальной ситуации. Это был единственный член Политбюро, который провел множество выездных встреч, на местах знакомился с ходом строительства в сложных условиях. Иногда мы путешествовали целыми сутками, часто меняя виды транспорта. Но Гейдар Алиевич не уставал, проекты мы обсуждали в пути. Иногда он критиковал неверные решения по проекту, вносил необходимые правки и давал поручения. Его личные качества, забота и доброжелательность помогали нам выходить из стрессовых ситуаций. Прошло уже много лет, но заслуги Гейдара Алиева и сегодня отмечаются с уважением. Присвоение 18 июля 2008 года станции Ангоя Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали имени Гейдара Алиева стало наглядным примером высокой оценки работы куратора советской транспортной отрасли. - Какие из его личных качеств Вы запомнили? - Знаете, нам казалось, что он и профессиональный архитектор, и инженер, и финансист, и строитель. Знал такие тонкости курируемых сфер, что мы восхищались им. Беседы с ним больше напоминали дебаты профессионалов - он помнил каждую мелочь. Все делал с ювелирной точностью, обезоруживая нас логическими ответами. Его личные качества также были особенными. Посещая территорию, интересовался не только ходом строительных работ, но и бытом рабочих, посещал магазины, интересовался продовольственным снабжением. Счастлив, что мне довелось работать с такой редкой личностью, как Гейдар Алиев. Это стало большой школой для меня. Вообще, как начальник Главного управления, могу сказать, что тот период был золотой эпохой БАМа. Гейдар Алиевич создал идеальные условия в плане снабжения, обучения молодых кадров и соблюдения прав работников. Все было отработано так идеально, что ни одно затруднение, ни одна из наших проблем не могли остаться нерешенными. В создании таких условий очень важно было и мнение Политбюро. Гейдар Алиев создавал для своих работников необходимые условия, а затем требовал от них результатов.