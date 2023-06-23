В Киеве допустили участие Лукашенко в переговорах с Москвой

Президент Беларуси Александр Лукашенко может принять участие в переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко», – говорится в публикации.