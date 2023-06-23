Депутат бундестага: авторитет Путина серьезно подорван

Авторитет президента России Владимира Путина в результате мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина серьезно подорван. Он никогда не оправится от этого, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

«Эти полтора дня нанесли серьезный удар по авторитету Путина», – сказал Рёттген в интервью Rheinische Post и General-Anzeiger.