Патрушев – новый хозяин России экспертная оценка Юлии Латыниной

Отдел информации

«Главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановил вчера не Владимир Путин. Этот несостоявшийся переворот показал, что президент России перестал быть самым влиятельным человеком в стране». Такое мнение высказала известный российский журналист и аналитик Юлия Латынина.

Николай Патрушев

Лучше всего события минувших двух дней, по ее мнению, характеризует история с танком, застрявшем в воротах цирка в Ростове-на-Дону. «Этот недопереворот войдет в историю как «танк, застрявший в цирке»... Итоги: ни один «пехотинец Путина» не поднялся на его защиту. Ни один. Король голый», - написала российская журналистка. Она считает, что в ходе этой истории Россия получила нового правителя, который пока остается в тени. Но с Путиным уже покончено. «Тот, кто договорился с Пригожиным, и станет хозяином России. И это не Путин. По моим (неточным, сразу предупреждаю) сведениям, обороной всего этого дела заведовал Патрушев», - поделилась информацией Латынина.

Генерал Николай Патрушев – секретарь Совбеза России, один из ближайших соратников действующего российского президента, долгие годы возглавлял российские спецслужбы.