Патрушев – новый хозяин России экспертная оценка Юлии Латыниной
«Главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановил вчера не Владимир Путин. Этот несостоявшийся переворот показал, что президент России перестал быть самым влиятельным человеком в стране». Такое мнение высказала известный российский журналист и аналитик Юлия Латынина.
Лучше всего события минувших двух дней, по ее мнению, характеризует история с танком, застрявшем в воротах цирка в Ростове-на-Дону. «Этот недопереворот войдет в историю как «танк, застрявший в цирке»... Итоги: ни один «пехотинец Путина» не поднялся на его защиту. Ни один. Король голый», - написала российская журналистка. Она считает, что в ходе этой истории Россия получила нового правителя, который пока остается в тени. Но с Путиным уже покончено. «Тот, кто договорился с Пригожиным, и станет хозяином России. И это не Путин. По моим (неточным, сразу предупреждаю) сведениям, обороной всего этого дела заведовал Патрушев», - поделилась информацией Латынина.
Генерал Николай Патрушев – секретарь Совбеза России, один из ближайших соратников действующего российского президента, долгие годы возглавлял российские спецслужбы.