Взрывы в Донецке, есть жертвы ВИДЕО
Взрыв прогремел в оккупированном Россией украинском Донецке.
Что именно сдетонировало в городе, неизвестно. Сообщается о погибшем.
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Взрыв прогремел в оккупированном Россией украинском Донецке.
Что именно сдетонировало в городе, неизвестно. Сообщается о погибшем.
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