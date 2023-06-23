Если президент России Владимир Путин «не берет на себя ответственность», то ему следует передать свои полномочия кому-либо другому, заявил экс-командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) на заседании «Клуба рассерженных патриотов», состоящего из отставных офицеров Главного разведывательного управления России (ГРУ).

«Если президент не принимает на себя ответственность перед народом за ведение большой и серьезной войны, как можно рассчитывать на то, что любые другие чиновники будут отвечать за свои действия?

Если действующий президент не готов взять на себя руководство процессом перевода страны на военные рельсы, если не готов к полномочиям верховного главнокомандующего, то ему просто необходимо передать, но только законным путем, их тому, кто способен к подобной тяжелой работе», - отметил Гиркин.

По его словам, несмотря на сворачивание мятежа Пригожина, в стране произошел государственный переворот: «Подчеркиваю, не попытка переворота, а именно произведен государственный переворот. Почему я так считаю? Потому что в результате данного мятежа, который имел очень серьезные корни за пределами ЧВК «Вагнер», произошло серьезнейшее перераспределение центров власти Российской Федерации.

Пока это еще не видно. Пока его внешние признаки не вышли на поверхность. Они еще не озвучены. Но даже если теперь господин Шойгу, господин Герасимов сохранят свои посты, той власти огромной, которой они обладали, они обладать не будут», - сказал Гиркин.