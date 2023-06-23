Азербайджан и Иран отметили важность взаимных контактов

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахианом.

В ходе телефонного разговора было обсуждено текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Ираном. Была отмечена важность переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами и официальными лицами двух стран по ряду направлений двусторонних и региональных связей, в том числе по экономическим и транспортным проектам.

Наряду с этим была подчеркнута важность продолжения переговоров по вопросам, стоящим в двусторонней повестке, и их решения.

Байрамов и Абдоллахиан также обменялись мнениями по ряду многосторонних и региональных вопросов.