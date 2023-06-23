Буданов: Россия хочет взорвать Запорожскую АЭС

Россия планирует взорвать ЗАЭС, ситуация никогда не была настолько серьезной, как сейчас, заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

«Водоем-охладитель ЗАЕС заминирован российскими войсками. Без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период с десяти часов до 14 дней.

Россия сможет повысить напряжение в линиях электроснабжения, ведущих к станции, что приведет к ядерной аварии в короткие сроки», - цитирует Буданова New Statesman.

По его словам, план подрыва ЗАЭС россиянами полностью «разработан и утвержден», единственный недостающий элемент - приказ это сделать.