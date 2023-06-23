Москвичи вышли с оружием поддержать «Вагнер»

В Москве задержали двух молодых людей, которые вышли с оружием поддержать ЧВК «Вагнер».

Двое молодых людей (20 и 18 лет) вышли на Чоботовскую улицу с оружием. Там их и заметили прохожие, после чего вызвали полицию. Оперативники задержали подозреваемых у их дома на Боровском шоссе. Один из задержанных держал в руках винтовку Мосина.

После задержания один из молодых людей сообщил полицейским, что вышел на улицу в поддержку ЧВК «Вагнер». Их доставили в ближайший отдел полиции.