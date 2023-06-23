Блинкен: Путину придется ответить за многое

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мятеж наемников группировки «Вагнер» Евгения Пригожина против власти президента России Владимира Путина является «прямым вызовом» его авторитету и дает Украине преимущества на поле боя в ее войне за изгнание российских войск.

«16 месяцев назад Путин стоял на пороге Киева, стремясь стереть страну с карты. Теперь ему пришлось защищать Москву от наемника, которого он сам создал. Это вызывает глубокие вопросы. Это показывает реальные трещины. Мы не можем спекулировать или точно знать, к чему это приведет. Мы знаем, что Путину придется ответить за многое в ближайшие недели и месяцы», – сказал Блинкен в воскресенье.