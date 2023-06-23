Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял жителей Сальянского и Нефтчалинского районов в Сальяне.

Перед приемом С.Бабаев и глава исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов посетили памятник нашему общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Среди обратившихся во время приема граждан были члены семей шехидов и участников войны.

Граждане обратились по вопросам, связанным с различными видами социального обеспечения, включая пенсию и адресную социальную помощь, пособиями, а также с инвалидностью, участием в реабилитационных услугах и программах активной занятости, жильем и т. д.

Каждое обращение расследовалось в индивидуальном порядке и по результатам принимались меры.

Ряд жителей зарегистрированы для участия в реабилитационных и социальных услугах, программах активной занятости (самозанятость, социальная работа, профессиональное обучение) на основании их запросов. Гражданам, обратившимся с вопросами, были даны подробные разъяснения по актуальным темам.