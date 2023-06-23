В статье немецкого издания rnd.de, посвященной Евгению Пригожину, говорится о его воинстве, сражавшемся за интересы Кремля во многих «серых зонах» мира, в том числе в войне в Сирии.

На фоне произошедшей накануне попытки военного переворота в России, организованной Евгением Пригожиным, вновь всплыла тема участия боевиков пригожинского ЧВК «Вагнер» осенью 2020 года в 44-дневной войне в Карабах е на стороне Армении.

«Здесь группа Пригожина не только вела боевые действия, но и, как говорят, обучала войска президента Асада, - пишет издание. - Еще говорят, что члены ЧВК сыграли важную роль в освобождении города Пальмира от ИГ. Сообщается также, что около 500 «вагнеровцев» сражались на стороне Армении против Азербайджана в конфликте из-за Нагорного Карабаха в начале ноября 2020 года, хотя сама группа это отрицает».

Об отправке наемников «Вагнера» в Карабах упоминали и немецкие политики, комментирующие вчерашние события в России.

Так, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот из СДПГ написал в Twitter об «унижении Путина» в глазах мировой общественности.

«Независимо от исхода, попытка госпереворота Пригожина будет иметь огромные последствия для других конфликтов и регионов», — подчеркнул Рот, называя, в частности, Судан, Мали и Ливию в Африке, а также Беларусь, Армению и Азербайджан.

«Войска Вагнера, представляющие русский режим, задействованы повсюду», — утверждает немецкий политик.

Отметим, что наемники «Вагнера» находились в Карабахе еще до начала 44-дневной войны, в конце августа - начале сентября 2020 года. Позже некоторые российские источники писали, что на начало ноября 2020 года в Карабах было направлено в общей сложности до 500 бойцов «Вагнера», и что около 300 из них участвовали в боях под Шушой.

То, что в Карабахе воевали пригожинские «солдаты удачи» подтвердили в своих интервью российским СМИ капитан армии РФ в отставке Виктор Злобов и ветеран российских спецслужб Виктор Огнев. В интервью газете «Новые Известия» Огнев заявил, что в Карабахе наемники по большей части занимались организацией противовоздушной обороны.

К слову, «Русская планета» и некоторые другие русскоязычные интернет-ресурсы опубликовали фотографии «вагнеровцев» на фоне церкви в Шуше.

Также в начале декабря 2020 года российские телеграм-каналы сообщали, что Армения отказалась платить наемникам ЧВК «Вагнер», отправленным в Карабах.