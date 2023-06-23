Наемники Пригожина складывают оружие

Несколько десятков наемников ЧВК «Вагнер» сдались полиции во время отхода из Ростова и других регионов России, пишут российские телеграм-каналы.

Согласно данным, в Ростове силовикам сдались 50-летний мужчина из Краснодара и 30-летний мужчина из Калининградской области. Они заявили, что не намерены возвращаться к своим подразделениям и сдали все свои боеприпасы и автоматы.

В Липецкой области в полицейский участок прибыла группа наемников «Вагнер» с аналогичными намерениями, а затем еще один боец, утверждающий, что он из Пакистана.