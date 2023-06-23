Госдума: «Вагнеровцы» никого не обижали

Глава комитета по обороне Госдумы России Андрей Картополов заявил, что законодательный орган не имеет претензий к ЧВК «Вагнер».

«Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого - ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих ЮВО, ни у правоохранительных органов», - сказал Картополов. Информацию о погибших российских военных и уничтоженной авиатехнике он не прокомментировал.

По мнению депутата, необходимо найти способ использовать потенциал наемников «по максимуму, но в мирных целях»: «Надо, наверно, сменить руководство. Поставить туда кого-то, кто будет более лояльным».