После сверхуспешного выступления азербайджанских дзюдоистов в индивидуальных соревнованиях юношеского чемпионата Европы в португальском Одивелаше сегодня наша сборная победила и в смешанном командном первенстве.

Азербайджан поочередно одолел Нидерланды (4:1), Германию (4:2), Италию (4:2) и Францию (4:3). Причем в финальном матче с французами наша команда уступала 1:3, но смогла одержать волевую победу.

Напомним, в личных состязаниях азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 золотых и 3 бронзовые медали, заняв 1-е место в общекомандном зачете.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Магомед Мамишов, Мирхалиг Искендеров, Магомед Мусаев, Абиль Юсубов, Рамазан Ахмедов и Вусаля Гаджиева.