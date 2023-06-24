Украина готова к нападению «Вагнера» из Беларуси

Ситуация на границе Украины с Беларусью остается контролируемой, не фиксируется наращивание техники и живой силы, заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, комментируя отправку боевиков ЧВК «Вагнер» в Беларусь.

«По поводу заявлений о возможном участии ЧВК «Вагнер» в нападении на нашу территорию со стороны республики Беларусь. Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой», - заявил Наев.

Наев рассказал, что «на данный момент на границе с Беларусью не наблюдается ни наращивание техники, ни живой силы противника».

«Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7. Если же такое произойдет, и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках», - подчеркнул он.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».