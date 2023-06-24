Резников: Ожидания от контрнаступления были преувеличены

Ожидания результата от наступления, проводимого украинской армией, были преувеличенными, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления», - сказал Резников.

По его словам, в ходе боевых действий есть «разные обстоятельства и разные препятствия».

Резников подчеркнул, что оборонительные линии Вооруженных сил России являются очень сильными, особенно минные поля.

Он подтвердил, что в ходе наступления Киев надеется освободить территории, которые сухопутным путем соединяют Крым с остальными регионами России, однако добавил, что это не является единственным сценарием.