Украина обвинила Израиль

Посольство Украины в Израиле обвинило израильские власти в тесном сотрудничестве израильских властей с Россией. Соответствующее заявление опубликовано в соцсетях дипмиссии.

«Об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практически полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине», - говорится в заявлении.

Среди указанных событий посольство отмечает «бесплодный» визит министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев в феврале этого года, а также серию интервью премьера Биньямина Нетаньяху с различными средствами массовой информации, включая его последнее интервью газете Jerusalem Post от 22 июня. В этом интервью Нетаньяху повторно заявил, что его страна не будет поставлять вооружение Украине, опасаясь, что оно может быть использовано против Израиля и попасть в руки Ирана.

В заявлении посольства отмечается, что в прошлом израильский премьер-министр всегда оправдывал полное бездействие Израиля в области оборонительной помощи Украине особыми отношениями с Россией в Сирии и наличием еврейского населения в России. Однако, отметили в дипведомстве, в последнем интервью были высказаны вымышленные и спекулятивные предположения о передаче западного оружия с украинского поля боя властям Сирии и Ирана, что вызвало обеспокоенность посольства.

Посольство Украины в Израиле подчеркивает, что израильское руководство, скрываясь за словесной демагогией о нейтралитете, на самом деле активно развивает отношения с Россией. Дипломаты утверждают, что на местах нейтралитет израильского правительства рассматривается как явная пророссийская позиция.

Посольство Украины в Израиле призвало израильское правительство изменить свою позицию и оказать поддержку Киеву в области оборонительных средств.

После этого заявления стало известно, что МИД Израиля планирует вызвать посла Украины Евгения Корнийчука для вынесения «дипломатического выговора».