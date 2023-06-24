Украинцы тем временем продвигаются в Бахмуте

"На Бахмутском направлении силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, давят врага. За сутки было пройдено на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров", - сказал Череватый.

По его словам, потери российской стороны составили 186 убитых и 224 раненых, еще восемь человек были взяты в плен.

"Также за сутки в районе Бахмута уничтожен танк, БМП, две самоходные артиллерийские установки, 2 РСЗО "Град", 3 противотанковых комплекса, 3 пушки МСТА-б, ЗРК "Стрела-10", шесть складов с боеприпасами, три дрона-камикадзе "Ланцеты" и один БпЛА "Орлан-10" российских войск", - добавил Череватый.