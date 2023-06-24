Пригожин планирует взять фамилию жены

Продюсер Иосиф Пригожин заявил о желании взять фамилию жены Валерии Перфиловой из-за шуток, в которых его якобы путают с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом он заявил в историях на своей странице в Instagram.

«С меня хватит! Беру фамилию жены! Ну и денек вчера выдался!» — написал Пригожин.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону. Это произошло после заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами России ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых глава ЧВК «Вагнер» заявил о решении развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

На фоне этих событий в сети появилось множество мемов с участием Иосифа и Евгения Пригожиных. Под последним постом продюсера в Instagram пользователи опубликовали тысячи шуток.

«Хороший продюсер и проекты интересные»; «О чем вы договорились с Лукашенко?»; «Это был прогрев новой песни жены?»; «Иосиф, ты красавчик, сегодня сын родился, назову в твою честь Евгением»; «Пригожин, возьми фамилию жены, пока не поздно», — написали в комментариях.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что шутки о ЧВК «Вагнер» не показались ему смешными.