Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 22:03

Пригожину, по всей видимости, сильно повезло, что он не успел дойти до Москвы, так как он бы ее однозначно взял. А вот потом встал бы совсем другой и куда более сложный вопрос: что с ней делать и зачем она ему нужна. Мятеж «самоликвидировался», но последствия разгребать еще долго. Владимир Путин непривычно оперативно отреагировал на ситуацию. Но, право, лучше бы ему было промолчать. Поскольку утром он объявил всех мятежниками и предателями, а уже вечером оказалось, что с мятежниками и предателями вовсю велись переговоры и все обвинения с них будут сняты. Вы там, в Кремле, как-то уж определитесь: либо это были предатели, либо сторона переговоров.

Суматоха, паника и растерянность плюс повальное бегство — вот и все, что сумело продемонстрировать подавляющее большинство российской элиты. И это при том, что на Москву шел не весь «Вагнер», а порядка 4-5 тысяч человек. Даже этого хватило, чтобы российская армия из «второй армии мира» уже ставшая второй в Украине, теперь еще стала и второй в России, вчистую проиграв «Вагнеру» по очкам. Поскольку все эти в авральном темпе сооружавшиеся блокпосты на дорогах, выведенная туда же строительная техника и все прочее, вплоть до удара российской авиации по нефтебазе в Воронеже, чтобы «вагнера» не смогли ею воспользоваться для заправки своей техники – это какая-то профанация, а не серьезные мероприятия по защите. И это если еще про взорванный мост в Воронежской области и перекопанные дороги в Липецке не говорить. Впрочем, сейчас речь немного о другом. А вот если бы у Пригожина случилась удача и он решился бы войти в Москву? Не вызывает больших сомнений, что он бы ее взял. Два неполных дня и реакция жителей Ростова прекрасно показали истинное отношение жителей и силовиков к нынешней власти. И в Москве Пригожину бы аплодировали, а силовики спокойно складывали оружие, отказываясь умирать за Путина. Но «кабинет занять – не напасть, в кабинете бы не пропасть», гласит старая чиновничья мудрость. Особенно в Москве. Это где-то в России, в провинции полковник, а уж тем более генерал – фигура, с которой раскланиваются. А в российской столице ты сразу становишься «эй, генерал» и уж тем более «эй, полковник». И пока разберешься во всех московских раскладах, уже и поздно окажется.