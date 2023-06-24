Турецкая оппозиция развалилась

Лидер турецкой Хорошей партии (İYİ Parti) Мерал Акшенер объявила о выходе из оппозиционной шестипартийной коалиции, которая была сформирована для противостояния Реджепу Тайипу Эрдогану на президентских выборах, и продолжит свой путь в одиночку.

Акшенер также затронула тему выборов в Стамбуле, сказав, что «Выборы мэра Стамбула были выиграны благодаря Демократической партии народов (HDP). На выборах в Стамбуле победила HDP, а не мы».