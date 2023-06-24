В послевоенный период были созданы хозяйства по программе самозанятости для 10 тысяч человек - членов семей шехидов и ветеранов войны.

Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов провели осмотр малых хозяйств, созданных в Сальянском районе для участников войны по программе самозанятости.

Ветераны Отечественной войны Мурад Алиев и Рамиль Алескеров были обеспечены всем необходимым в рамках программы самозанятости для занятий малым бизнесом.

Они выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за меры социальной поддержки, проводимые в связи с участниками войны.

В соответствии с поручением главы государства в послевоенный период масштабная программа социальной поддержки, осуществляемая Министерством труда и социальной защиты населения в отношении членов семей шехидов и участников войны, охватила 124 тыс. человек, им было оказано 290 тыс. услуг. Из них 18 тысяч человек были привлечены к программам активной занятости, в том числе 10 тысяч человек - к программам самозанятости.