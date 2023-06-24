Отдел информации 22:29

Авторитетное информационное агентство «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, распространило сенсационные подробности «мятежа Пригожина» и переговоров лидера ЧВК «Вагнер» с представителями Кремля. По информации собеседника агентства, близкого к Кремлю, переговоры с Пригожиным начались с вечера 23 июня, когда тот объявил о начале своего «марша справедливости»: «С ним пыталось общаться военное руководство, сотрудники администрации президента, руководство Росгвардии и близкие к нему чиновники. Но сами его действия были такими, что не очень понятно, о чем вообще переговариваться. Требования тоже были туманными и странными: убрать Шойгу, не лезть в дела «Вагнера», больше финансировать. Но после таких действий в системе (Пригожину) места не было. В любом случае он бы что-то терял, даже если получал гарантии жизни и сохранения бизнеса в каком-то виде. Терять он не хотел.

Сперва Кремль надеялся разрешить ситуацию «более-менее мирным путем», но договориться с лидером наемников не удалось. После этого Кремль распорядился, чтобы российские губернаторы и политики публично выступили с осуждением действий Пригожина и объявили его «предателем». Около 10 утра по Москве Путин сам выступил с телеобращением, в котором обвинил Пригожина, не называя его фамилию, в «измене» и «ударе в спину», таким образом вроде бы полностью исключив возможность мирного разрешения ситуации. Пригожин на это ответил, что «президент глубоко ошибся»: «Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной». К этому времени вагнеровцы уже контролировали Ростов-на-Дону; в течение следующих часов они совершенно беспрепятственно продвигались к Москве. При этом, как утверждают источники «Медузы» близкие к администрации президента РФ, примерно в середине дня 24 июня Пригожин начал пытаться сам выйти на связь с Кремлем и якобы даже «пытался дозвониться до Путина, но президент не хотел с ним говорить».

По оценке собеседников «Медузы», близких к Кремлю и правительству РФ, скорее всего, Пригожин понял, что «превысил меру», а «перспективы движения его колонн туманны». К тому моменту наемники находились уже не так далеко от реки Оки — именно там российская армия и Росгвардия решили выстроить первую линию обороны от вагнеровцев. При этом, несмотря на заявления Пригожина о том, что с ним готово пойти «пол-армии» (и несмотря на то, что в регионах он не получил никакого отпора со стороны силовиков), дополнительной поддержки за первые часы восстания у ЧВК не появилось. Увидев изменившийся настрой Пригожина, Кремль якобы решил не идти на «кровавое столкновение», утверждают собеседники «Медузы». По их утверждению, финальными переговорами занималась большая группа чиновников, в которую среди прочих входили глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и посол России в Беларуси Борис Грызлов. Фронтменом этой группы выступил Александр Лукашенко. По словам источника, близкого к Кремлю, Пригожин настаивал, чтобы в переговорах участвовали «первые лица», учитывая нежелание Путина контактировать с основателем ЧВК, у переговорщиков оказалось не так уж много вариантов. «Пригожину нужен был достойный конфидент, чтобы выйти из игры (сохранив лицо). Таковым выступил Лукашенко. Он любит пиар и понимает выгоду, поэтому и согласился», — утверждает собеседник «Медузы». По его мнению, «выгода» для Лукашенко очевидна: публично именно он стал человеком, который «спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум - от большой крови».

Источники «Медузы», близкие к Кремлю и правительству РФ, сходятся во мнении, что по итогам своего радикального выступления Пригожин проиграл: «Он вытеснен из России. Президент такого не прощает». По их словам, стороны еще будут «обсуждать» подробности соглашения, касающегося нового положения Пригожина, но «прежнего влияния и ресурсов у него не будет». В то же время собеседник, близкий к Кремлю, не исключил, что по итогам мятежа могут быть кадровые изменения в руководстве министерства обороны: «Но не по требованию Пригожина, а из-за самоустранения Министерства обороны». В самом начале мятежа генерал Сергей Суровикин (командовал группировкой российских войск в Украине с начала октября 2022-го по начало января 2023-го) выступил с видеообращением, в котором призвал вагнеровцев остановиться и «решить вопросы мирным путем». Точно такое же видео и в том же месте записал генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев: он назвал действия Пригожина «ударом в спину президенту» и «попыткой госпереворота». Через несколько часов Пригожин в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону встретился с Алексеевым и замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Бизнесмен заявил им, что собирается идти на Москву и хочет «получить начальника Генштаба Валерия Герасимоваи министра обороны Сергея Шойгу» (на что Алексеев с улыбкой ответил: «Забирайте»). Пригожин также сообщил армейским переговорщикам, что они «престарелые клоуны».