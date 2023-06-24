Макрон о мятеже в России

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал сохранять бдительность после попытки мятежа со стороны ЧВК «Вагнер», подчеркнув, что эти события оправдывают поддержку Украины странами Запада.

«Все это должно заставить нас быть предельно бдительными и полностью оправдывает ту поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении», - сказал французский лидер о ситуации вокруг ЧВК «Вагнер».

По его мнению, ситуация все еще развивается, но показывает, утверждал Макрон, раскол, существующий в российском лагере, хрупкость как его армии, так и вспомогательных сил, таких как группа «Вагнер».