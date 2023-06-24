В рамках так называемых сопровождающих мероприятий 3-х Европейских игр в Кракове прошли соревнования по сумо.

В них принял участие и азербайджанский спортсмен Чингиз Самедов. Выступая в весовой категории до 100 кг, он завоевал золотую медаль.

Всего в число сопровождающих мероприятий включены соревнования по восьми видам спорта. Ранее наши шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Гюнай Мамедзаде на двоих завоевали три медали - серебро и две бронзы.

К сожалению, завоеванные Азербайджаном в шахматах и сумо медали не учитываются в общем зачете Евроигр, так как данные виды не входят в основную программу.