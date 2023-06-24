Польша опасается «вагнеровцев»

Польша укрепляет границу с Беларусью на фоне сообщений о переходе туда Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире польского телевидения.

По его словам, Варшава «внимательно следит» за результатами военного мятежа в РФ, а польские военные дополнительно укрепили рубежи на границе с Беларусью и Калининградской областью.

Премьер объяснил, что эти меры - реакция на возможную угрозу со стороны Москвы, так как «Лукашенко и Путин могут действовать очень странно».

О необходимости укрепить восточный фланг НАТО в связи с предполагаемым переходом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его наемников в Беларусь заявил и президент Литвы Гитанас Науседа.

«Если наемники направляются в Беларусь с неясными планами и неясными намерениями, это означает лишь то, что мы должны еще больше усилить безопасность наших восточных границ», - указал он.