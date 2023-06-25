Зеленский и Байден обсудили поставку дальнобойных орудий

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, который назвал «положительным и вдохновляющим».

По словам Зеленского, в ходе разговора обсуждались «ход боевых действий и происходящие в России процессы».

«Мир должен давить на Россию до возобновления международного порядка», - добавил он.

Зеленский, по его словам, поблагодарил Байдена за поддержку, в частности за системы ПВО Patriot, и сказал, что нужно «в дальнейшем увеличивать возможности Украины по защите нашего неба». «Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения», – сообщил украинский президент.