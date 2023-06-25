По мере того, как аналитикам американской разведки становилось все более ясно, что Евгений Пригожин собирался мобилизовать свои вагнеровские войска внутри России, ожидалось, что его марш на Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет «намного более кровавым, чем был», пишет CNN.

«Один из американских чиновников выразил удивление тем, что российские профессиональные военные не смогли лучше противостоять «вагнеровцам», когда они продвигались в Ростов-на-Дону и далее к Москве.

Усугубляет эту ситуацию, по словам представителя США, быстрота сделки, заключенной в субботу, 24 июня, которая, по словам Кремля, была заключена при посредничестве Беларуси.

«Я знаю, что по нашим оценкам, это должно было быть гораздо более жестоким и кровавым», - сказал чиновник.

В конце концов боя за Москву, где можно было бы ожидать ожесточенного сопротивления, не было. По его словам, заявленная Пригожиным причина прекращения марша заключалась в желании избежать кровопролития.

«Сейчас момент, когда можно пролить кровь. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что с одной из сторон прольется русская кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении», - сказал Пригожин.

Какова была конечная цель Пригожина в его недолгой кампании, остается неясным», - пишет CNN.