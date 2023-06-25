США ожидали «гораздо большего кровопролития» в России CNN
По мере того, как аналитикам американской разведки становилось все более ясно, что Евгений Пригожин собирался мобилизовать свои вагнеровские войска внутри России, ожидалось, что его марш на Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет «намного более кровавым, чем был», пишет CNN.
«Один из американских чиновников выразил удивление тем, что российские профессиональные военные не смогли лучше противостоять «вагнеровцам», когда они продвигались в Ростов-на-Дону и далее к Москве.
Усугубляет эту ситуацию, по словам представителя США, быстрота сделки, заключенной в субботу, 24 июня, которая, по словам Кремля, была заключена при посредничестве Беларуси.
«Я знаю, что по нашим оценкам, это должно было быть гораздо более жестоким и кровавым», - сказал чиновник.
В конце концов боя за Москву, где можно было бы ожидать ожесточенного сопротивления, не было. По его словам, заявленная Пригожиным причина прекращения марша заключалась в желании избежать кровопролития.
«Сейчас момент, когда можно пролить кровь. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что с одной из сторон прольется русская кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении», - сказал Пригожин.
Какова была конечная цель Пригожина в его недолгой кампании, остается неясным», - пишет CNN.