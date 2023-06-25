Зеленский поговорил с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию, которую создали на Запорожской АЭС. Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на вильнюсском саммите НАТО», - сказано в сообщении украинского лидера.

Зеленский добавил, что он также рассказал и о ситуации «на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий».