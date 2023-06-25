Кто станет новым министром обороны России?
Новым министром обороны России станет Алексей Дюмин, сообщают российские СМИ.
Алексей Дюмин имеет звание генерал-полковника и является губернатором Тульской области с 2016 года. Различные СМИ называют его одним из людей, приближённых к главе Кремля.
Он также был охранником президента России с 1999 по 2007годы.
Согласно информации ряда ресурсов о назначении Дюмина на должность министра обороны РФ могут объявить на следующей неделе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!