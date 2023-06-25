Кто станет новым министром обороны России?

Алексей Дюмин имеет звание генерал-полковника и является губернатором Тульской области с 2016 года. Различные СМИ называют его одним из людей, приближённых к главе Кремля.

Он также был охранником президента России с 1999 по 2007годы.

Согласно информации ряда ресурсов о назначении Дюмина на должность министра обороны РФ могут объявить на следующей неделе.