Экс-директор ЦРУ дал совет Пригожину

Бывший директор ЦРУ и генерал армии США Дэвид Петреус посоветовал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину остерегаться «открытых окон».

Он отметил, у главаря группы Вагнера Пригожина «сдали нервы», когда он прекратил восстание против российского военного руководства, находясь в двух часах от Москвы.

«Пригожин сохранил свою жизнь, но потерял группу «Вагнер», и ему следует быть очень осторожным у открытых окон в новом месте в Беларуси, куда он собирается», - сказал Петреус в программе CNN.