Российский депутат пообещал наказание «вагнеровцам»

Бойцы ЧВК «Вагнер» обязательно понесут ответственность за сбитую авиацию и погибших солдат Министерства обороны. Об этом в беседе с RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«Сто процентов понесут (ответственность). Есть закон Российской Федерации. Погибли наши военнослужащие, погибли от ударов конкретных лиц. Кто давал команду, кто пускал ракету? Поэтому, как бы там ни было, кто бы куда ни убежал и кто бы где ни находился, я считаю, что Следственный комитет разберется досконально с этим вопросом и примет решение».

На вопрос, примет ли Госдума меры, если СК и Генпрокуратура будут бездействовать, Андрей Гурулев сказал: «Сначала давайте дождемся результатов, а потом будем думать, что делать дальше».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что претензий к «вагнеровцам» нет. Его слова Андрей Гурулев оставил без комментария: «Он мой начальник, это некорректно с моей стороны».

Во время попытки «вооруженного мятежа» бойцы ЧВК «Вагнер» сбивали российскую авиацию, об этом говорил сам Евгений Пригожин.