Эрдоган и Столтенберг обсудили Россию и Швецию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 25 июня, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которых они обсудили развитие ситуации в России на фоне действий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает канцелярия главы турецкого государства.

«В ходе переговоров обсуждались последние события в России. Было заявлено, что спад напряженности в России предотвратил необратимые гуманитарные катастрофы на украинской арене», - заявили в канцелярии.

Кроме того, генсек Североатлантического альянса и турецкий лидер обсудили вопрос вступления Швеции в блок.

Как указали в канцелярии, было заявлено, что Анкара по-прежнему положительно относится к членству шведского государства в Североатлантическом альянсе, «но законодательные изменения не имеют смысла, пока сторонники Рабочей партии Курдистана свободно организуют акции в Швеции».