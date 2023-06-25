Германия призвала ЮАР встать на сторону Украины

В гостевом комментарии, опубликованном газетой Sunday Times в Претории в воскресенье, 25 июня, она назвала важным голос ЮАР на международной арене и напомнила о бывшем президенте этой страны и лауреате Нобелевской премии мира Нельсоне Манделе, а также правозащитнике Десмонде Туту. «Если страна Манделы и Десмонда Туту выступает против несправедливости, мир прислушивается», - подчеркнула она.

По словам Бербок, она понимает, что живущие в 9 тысячах километров южноафриканцы не хотят вмешиваться и разбираться в военном конфликте Украины и России. «Но я хочу призвать каждого задать себе вопрос: Какой реакции я бы ожидал от международного сообщества, если бы эта война разворачивалась бы у меня по соседству?» - написала она.

Глава МИД ФРГ уверена, что каждая страна должна принять для себя решение, хочет ли она позволить стать нормой таким действиям, которые совершает Россия. «Я не думаю, что это могло бы быть в интересах какой-либо страны», - добавила она.