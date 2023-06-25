Гарантии безопасности мятежным наемникам ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным дал президент Беларуси Александр Лукашенко, а не Владимир Путин, заявил в программе «Вести недели» пропагандист Дмитрий Киселев.

Накануне российские государственные информационные агентства, цитируя пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщали, что гарантии боевикам «Вагнера» и Пригожин дал лично Путин. «Уголовное дело будет прекращено и сам он (Пригожин) уйдет в Беларусь. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, - это слово президента России», - сказал тогда Песков.

При этом Киселев продемонстрировал в своей программе эпизод одного из интервью Путина, в котором тот признается, что способен прощать все, кроме «предательства». «Все, кто готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание», - заявил Путин в видеообращении к гражданам на утром после мятежа, в ходе которого боевики «Вагнера» сбили 6 вертолетов и один самолет. Количество жертв, по разным оценкам, составляет от четырех до 20 человек.

Киселев также рассказал телезрителям, что на фоне мятежа «Вагнера» военные и чиновники «доказали свою надежность и профессионализм», а сами «вагнеровцы» были «за президента»: «Почему удалось разобраться с попыткой мятежа без крови? Благодаря высочайшему доверию народа президенту и уверенности в верности принимаемых решений. Да и люди государственные, духовные доказали свою надежность и профессионализм: губернаторы, законодатели разных уровней, правительства, военные и духовенство. Впрочем за президента были и сами бойцы «Вагнера», что показало их общение с людьми на улице и с представителями властей».