ISW: бунт Пригожина и его сделка с Лукашенко остаются неясны

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) проанализировали последствия попытки мятежа в России и достигнутого с помощью президента Беларуси Александра Лукашенко соглашения о его прекращении.

В последней сводке института говорится, что последствия вооруженного восстания ЧВК «Вагнер» до конца непонятны, как и то, что Кремль и Министерство обороны России намерены делать с личным составом «Вагнер» и пойдут ли боевики ЧВК на сотрудничество.

Тот факт, что «вагнеровцы» возвращаются в свои тренировочные лагеря с военной техникой, указывает на то, что Кремль намерен сохранить по крайней мере некоторые элементы личного состава ЧВК, хотя будущее командования и организационной структуры компании неясно.

Неясными остаются и последствия для руководства Министерства обороны России. Некоторые российские источники предполагают, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин может заменить Шойгу на посту министра обороны, хотя американские эксперты не могут подтвердить эти предположения.

Любые изменения в руководстве российского Минобороны стали бы значительной победой Пригожина, который обосновывал свой мятеж, прямо обвиняя Шойгу и главу российского Генштаба Герасимова в гибели десятков тысяч российских солдат в Украине, отмечают эксперты ISW.