Симоньян подала голос

Глава RT, пропагандистка Маргарита Симоньян решила наконец прокомментировать мятеж Пригожина и опубликовала в своем телеграм-канале пост.

«Сейчас много обсуждают: вот завели уголовное дело, а потом отпустили, уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом. Выбор был между плохим и чудовищным. Страшнее гражданского противостояния не может быть ничего, включая уж тем более нарушение каких-то юридических норм», — написала Симоньян.

Предыдущий пост Симоньян в ее телеграм-канале был опубликован 23 июня в 19:25.