Шойгу впервые показали после мятежа Пригожина

Минобороны России опубликовало видео с министром Сергеем Шойгу и утверждает, что он «проверил передовой пункт управления» «одного из объединений» западной группировки войск в Украине.

Это первое появление Шойгу в новостях, после того как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж, требуя отстранения Шойгу, продолжавшийся около суток.

Минобороны России сообщает, что на командном пункте Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова «по текущей обстановке» и «характеру действий противника». Министр поручил активно вести разведку, чтобы заранее вскрывать планы украинской армии «на дальних подступах к линии боевого соприкосновения», следует из сообщения.

Когда было снято видео с Шойгу, не указывается.