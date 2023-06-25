Закрытые переговоры Байрамова и Мирзояна «вдали от центра внимания»
Высокопоставленные дипломаты Азербайджана и Армении 27 июня начинают новый раунд мирных переговоров, чтобы попытаться преодолеть разногласия и заключить долгосрочное мирное соглашение. Об этом сообщает агентство Turan.
По словам источников агентства, переговоры, которые первоначально должны были начаться две недели назад, были отложены из-за «проблем в расписании»: «Другой причины не было, кроме проблем с расписанием».
Это будет второй раунд мирных переговоров по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена менее чем за два месяца. Ожидается, что министры иностранных дел Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян возобновят свои закрытые дискуссии «вдали от центра внимания», как выразился один из источников, — как и в прошлый раз, в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне.
Переговоры могут продлиться несколько дней, вплоть до четверга 29 июня, сообщил другой источник.
Агентству стало известно, что во время пребывания в Вашингтоне главы МИД Азербайджана и Армении также встретятся с представителями Совета национальной безопасности Белого дома.