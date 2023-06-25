Закрытые переговоры Байрамова и Мирзояна «вдали от центра внимания»

По словам источников агентства, переговоры, которые первоначально должны были начаться две недели назад, были отложены из-за «проблем в расписании»: «Другой причины не было, кроме проблем с расписанием».

Высокопоставленные дипломаты Азербайджана и Армении 27 июня начинают новый раунд мирных переговоров, чтобы попытаться преодолеть разногласия и заключить долгосрочное мирное соглашение. Об этом сообщает агентство Turan.

Это будет второй раунд мирных переговоров по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена менее чем за два месяца. Ожидается, что министры иностранных дел Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян возобновят свои закрытые дискуссии «вдали от центра внимания», как выразился один из источников, — как и в прошлый раз, в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне.

Переговоры могут продлиться несколько дней, вплоть до четверга 29 июня, сообщил другой источник.

Агентству стало известно, что во время пребывания в Вашингтоне главы МИД Азербайджана и Армении также встретятся с представителями Совета национальной безопасности Белого дома.