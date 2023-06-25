Трое погибших в ДТП в Нахчыване

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с ДТП в селе Хок Кенгерлинского района.

На место аварии были привлечены соответствующие силы Государственного управления пожарной безопасности МЧС. Было установлено, что в результате столкновения автомобилей Volkswagen и Hyundai в одном из них в зажатом состоянии оказались пять человек.

В результате проведенных мероприятий из автомобиля были извлечены 2 человека с травмами различной степени тяжести и тела трех человек. Спасатели провели соответствующие мероприятия по пожарной безопасности.