В Госдуме назвали «единственное спасение для Пригожина»

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что после мятежа главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и его соратнику – командиру ЧВК Дмитрию Уткину – придется покончить с собой.

«Сегодня, какие бы басни ни рассказали, только пуля в лоб – единственное спасение для Пригожина и для Уткина. Они меня знают, знают, что я отвечаю за каждое свое слово. Другого варианта нет», – заявил Гурулев.