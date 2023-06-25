В США начали расследование трагедии с «Титаном»

Береговая охрана США начала официальное расследование катастрофы с затонувшим батискафом «Титан», во время экспедиции на котором погибли пять человек. Об этом сообщил контр-адмирал ведомства Джон Могер, передает ТАСС.

Расследование возглавит капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр. По его словам, сформированная в рамках расследования комиссия может «вынести рекомендации органам власти для применения гражданских или уголовных ограничений», а также установить виновных в случившейся трагедии.

Ранее юрист Мэттью Шеффер заявил, что документы с отказом от претензий, которые могли подписать пассажиры затонувшего батискафа «Титан», не исключают иски родственников погибших против компании OceanGate Expeditions, организовавшей погружение. Также суд может принять подобное решение, если владелец батискафа использовал его, зная об опасности.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв. После этого Береговая охрана США заявила, что все пять членов экипажа батискафа — генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле — погибли.