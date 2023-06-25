Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 10:27

Власти Азербайджана не будут восстанавливать движение по дороге Лачин – Ханкенди, которая была закрыта после очередной вооруженной провокации армянской стороны. Именно такой вывод можно сделать из заявлений, прозвучавших по итогам встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Койич, которая состоялась 24 июня. На этой встрече Джейхун Байрамов заявил, что официальный Баку готов разрешить представителям Международного Красного Креста пользоваться дорогой Лачин – Ханкенди в неотложных медицинских целях, в том числе для доставки предметов медицинского назначения и медикаментов. Но представив предварительно соответствующие гарантии, что провокационные действия со стороны Армении не повторятся.

Что же касается поставок продовольствия и других необходимых товаров для жителей Армении, проживающих в зоне ответственности российских миротворческих сил, то Баку предложил использовать для этой цели дорогу Агдам – Ханкенди. Иными словами, Баку дал ясно понять, что снабжение российского миротворческого контингента продовольствием и всем необходимым должно осуществляться не через территорию Армении, а через территорию Азербайджана. Напомним в этой связи, что несколько дней назад армянские источники уже сообщали, что Азербайджан в ходе переговоров с командованием миротворческих сил России предложил осуществлять снабжение миротворцев через Агдам. Таким образом, концепция пятикилометрового «Лачинского коридора», обозначенная в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, осталась достоянием прошлого. Отныне на территории Азербайджана не только нет коридора, связывающего Ханкенди с Арменией, но и, судя по всему, до заключения всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией не будет восстановлено проходящее через Лачинский погранпункт движение по трассе Ханкенди – Горус, сопровождаемое российскими миротворцами.