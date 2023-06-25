Семья Араика Арутюняна сбежала в Армению... о развитии ситуации
Власти Азербайджана не будут восстанавливать движение по дороге Лачин – Ханкенди, которая была закрыта после очередной вооруженной провокации армянской стороны. Именно такой вывод можно сделать из заявлений, прозвучавших по итогам встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Койич, которая состоялась 24 июня.
На этой встрече Джейхун Байрамов заявил, что официальный Баку готов разрешить представителям Международного Красного Креста пользоваться дорогой Лачин – Ханкенди в неотложных медицинских целях, в том числе для доставки предметов медицинского назначения и медикаментов. Но представив предварительно соответствующие гарантии, что провокационные действия со стороны Армении не повторятся.
Что же касается поставок продовольствия и других необходимых товаров для жителей Армении, проживающих в зоне ответственности российских миротворческих сил, то Баку предложил использовать для этой цели дорогу Агдам – Ханкенди. Иными словами, Баку дал ясно понять, что снабжение российского миротворческого контингента продовольствием и всем необходимым должно осуществляться не через территорию Армении, а через территорию Азербайджана.
Напомним в этой связи, что несколько дней назад армянские источники уже сообщали, что Азербайджан в ходе переговоров с командованием миротворческих сил России предложил осуществлять снабжение миротворцев через Агдам.
Таким образом, концепция пятикилометрового «Лачинского коридора», обозначенная в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, осталась достоянием прошлого. Отныне на территории Азербайджана не только нет коридора, связывающего Ханкенди с Арменией, но и, судя по всему, до заключения всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией не будет восстановлено проходящее через Лачинский погранпункт движение по трассе Ханкенди – Горус, сопровождаемое российскими миротворцами.
Когда же мирное соглашение будет заключено и между двумя соседними странами установятся нормальные дипломатические отношения, использование этой дороги как гражданами Армении, так и гражданами Азербайджана будет регулироваться двусторонними межправительственными документами.
В результате можно констатировать, что Азербайджан завершил очередной этап в процессе полного восстановления своего суверенитета над территориями, на которых временно размещены российские миротворцы.
Судя по всему, следующий этап может сопровождаться проведением специальной операции по упразднению все еще действующего в этих районах сепаратистского режима и разоружению незаконных вооруженных формирований.
На данный момент сепаратисты не согласны с предложением Баку поставлять армянским жителям Ханкенди продовольствие и другие необходимые товары через Агдам. Но, судя по складывающейся ситуации, альтернатив у них нет и в ближайшие недели это предложение придется принять.
Издаваемая в Армении газета «Грапарак» пишет, что хотя путь в Ханкенди уже больше десяти дней полностью заблокирован, некоторые жители Ханкенди тем не менее находят способы добраться до Армении.
«На днях появились сведения о том, что Арман Акопджанян, занимающийся бизнесом в Армении и Карабахе, переехал в Ереван и расширяет свой бизнес, - пишет «Грапарак». - Он, в частности, приобрел газозаправочные станции Гагика Царукяна. Сразу после назначения Рубена Варданяна госминистром Акопджанян был назначен его советником. После чего в Карабахе муссировались разговоры о том, что реальным госминистром является именно Акопджанян. После увольнения Варданяна Акопджанян переехал в Армению, куда также вернулись и члены семьи Араика Арутюняна…»