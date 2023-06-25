10:45

В Центре Гейдара Алиева состоялось грандиозное закрытие VI Международного музыкального фестиваля «Мир мугама», организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана при поддержке Министерства науки и образования и Национальной консерватории Азербайджана.

На открытии праздничного вечера состоялись выступления всемирно известного исполнителя мугама, народного артиста Азербайджана Алима Гасымова, ритм-группы «Натик» под управлением народного артиста Азербайджана Натика Ширинова, танцевального ансамбля «Мирвари» под управлением заслуженной артистки Азербайджана Наили Мамедзаде. Международный музыкальный фестиваль «Мир мугама», прошедший с 18 по 25 июня, благодаря насыщенной программе собрал вместе любителей мугама. Концертные программы с участием мастеров и коллективов, в том числе конкурсантов, из Азербайджана, Узбекистана, Турции, Индии, Великобритании, Греции, Афганистана, Ирана, Иордании, Таджикистана, Мали, Израиля и других стран вызвали большой интерес общественности. Также прошли вечера поэзии, выставки, лекции, презентации и научные симпозиумы. В рамках фестиваля центральное место было уделено Международному конкурсу мугама, который проводился по категориям «Ханенде» и «Инструментальное исполнение».

Председатель жюри конкурса - ректор Национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими, члены жюри - главный редактор известного музыкального издания Songlines Саймон Бротон (Великобритания), музыкант из Ирака, исполнитель на уде, «Артист ЮНЕСКО за мир» Насир Шамма, создатель и дирижер Государственного камерного оркестра традиционных инструментов «Согдиана» из Узбекистана Фируза Абдурагимова, председатель исследовательской группы по музыке тюркоязычного мира Международного совета по традиционной музыке Абдуллах Акат (Турция). Выступившие на торжественной церемонии закрытия Сиявуш Керими и заместитель министра культуры, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов подчеркнули, что в результате поддержки национальной культуры и искусства мугама со стороны первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и проводимой в этом направлении работы в 2008 году азербайджанский мугам был включен в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. По инициативе руководимого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся национальные конкурсы и международные фестивали мугама. Эти проекты призваны еще раз продемонстрировать и сохранить мугам в контексте мировой культуры. Международный музыкальный фестиваль «Мир мугама» не только пропагандирует мугам во всем мире, но и сближает народы, является мостом культуры между странами.

Далее состоялась церемония награждения. Гран-при конкурса в категории «Ханенде» присуждено Мохичехре Шахмуротовой (Узбекистан). Первое место занял Мирали Сарызаде (Азербайджан), второе - Дашгын Кюрчайлы (Азербайджан), третье - Достмурод Негмуродов (Узбекистан). В категории «Инструментальное исполнение» Гран-при был удостоен Вагиф Тахмазов (Азербайджан). 1-е место в этой категории занял Анар Велизаде (Азербайджан), 2 место - Шохижохан Йориев (Узбекистан), 3 место - Джахандар Микаилов (Азербайджан). Ведущими вечера были Самрай Алиева и Мумтаз Халилзаде. Гости смогли вновь насладиться потрясающей композицией с участием Натика Ширинова (нагара), Имамъяра Гасанова (кяманча), Руфата Гасанова (тар), Умида Ширинова (нагара) и Хикмета Ширинова (нагара).