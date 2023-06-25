Сила Путина зиждется на его репутации компетентного и решительного человека. В последнее время эта репутация выглядит «потрепанной», и даже государственные СМИ допускают некоторые нотки критики в его адрес, пишет Лукас.

Никто не думает, что на фронте дела у России продвигаются хорошо для России, споры идут только о том, кто в этом виноват — от НАТО до коррупции в военном руководстве и некомпетентности на самом верху, что опасно для Путина, отмечает журналист.

Демарш Пригожина еще больше подорвал имидж российского лидера, оставив без ответа множество вопросов. Почему хваленая ФСБ не смогла предотвратить мятеж? Жители Ростова-на-Дону приветствовали войска ЧВК «Вагнер», когда те захватили этот город — кому они будут аплодировать в следующий раз?

Вместо того чтобы воспользоваться моментом и укрепить свою репутацию сильного лидера, Путин выглядел более, чем обычно, отрешенным. Но уязвленный Путин может быть более опасным, предупреждает Лукас.

Как бы там ни было, наиболее вероятной дальнейшей перспективой, с Путиным или без него, является усиление хаоса в России. «Распад в советском стиле по территориальному признаку маловероятен. Более правдоподобной выглядит вражда кланов, защищающих свои активы и пытающихся обокрасть конкурентов. Борьба идет внутри режима, а не против него», — отмечает Лукас.

Журналист указывает, что «беспорядок дома подрывает моральный дух на фронте. По мере роста дезертирства, мятежей и сдачи в плен лица, принимающие решения, начинают терять уверенность. С этой точки зрения, чем хуже дела в России, тем лучше».