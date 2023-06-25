Байрамов отправился в США на переговоры с Блинкеном и Мирзояном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена в понедельник, 26 июня, отправился с рабочим визитом в США. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, в рамках визита планируется проведение двусторонней встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, а также очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту «двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений».