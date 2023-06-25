Пригожин под следствием. Дело не прекращено

Уголовное дело об организации вооруженного мятежа, главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Дело было возбуждено 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования Пригожина было объявлено после переговоров с ним президента Беларуси Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря.

Ранее СМИ сообщали, что решение об уголовном деле было отменено, в связи с чем было прекращено и преследование Пригожина. Однако, по данным источника «Коммерсанта», постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается.